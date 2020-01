Het kampioenschap van 2019 werd besloten in Monaco november 2019 en nu we in 2020 zitten is het alweer bijna tijd voor een nieuw seizoen. Via het PlayStation Blog heeft Sony de volgende editie van het FIA Gran Turismo Championship aangekondigd en voor het eerst gaat het gebeuren naar Australië.

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari zal het eerste evenement in de wereldtour plaatsvinden en dat bij Big Top in Luna Park. Vanzelfsprekend zal het weer live uitgezonden worden en tegen die tijd kan je het ook hier op PSX-Sense checken.

Ook dit jaar gaat het weer om de Nations Cup en de Manufacturer Series waarbij iedereen op nul begint, gezien het een nieuwe ronde betreft. Hieronder de specifieke details en voor meer informatie kan je hier terecht.