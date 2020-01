Een jaar nadat Kingdom Hearts III op de markt kwam en dus ook een jaar nadat een einde werd gebracht aan de toch wel erg langlopende Xehanort-saga, krijgen we eindelijk nog eens wat nieuwe Kingdom Hearts content op ons bord. Inmiddels weten we wel al dat Square Enix druk aan het werk is aan verschillende nieuwe titels in de reeks, maar in afwachting daarvan is er eerst de aangekondigde Re:Mind DLC voor Kingdom Hearts III om ons zoet te houden.

In deze uitgebreide DLC probeert Sora zijn jeugdvriendin en tevens love interest Kairi te redden door de harten te volgen van de zeven Guardians of Light. Onderweg maakt Sora hun persoonlijke gevechten zelf mee op een tocht die hem dingen zal doen inzien die hij nooit eerder inzag. Hoogstwaarschijnlijk zullen de woorden “vriendschap” en “verbonden harten” opnieuw meer dan eens vallen.

De launch trailer zelf is vrij kort en heeft ons eigenlijk niet echt nieuwe scènes te bieden. Het komt namelijk neer op kortere versies van scènes die al in eerdere trailers te zien waren. Desondanks kan je hem hieronder bekijken! De DLC zelf kan je in de Store kopen als standaard editie voor €29.99 of als speciale Editie met concertvideo voor €39.99.