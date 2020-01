Jawel, Bandai Namco heeft de laatste tijd nog niet genoeg One Piece: Pirate Warriors 4 personage trailers op ons gedumpt, dus zet je maar schrap voor een nieuwe lading van weer drie trailers. Ditmaal komen de grote kanonnen aan de beurt, want zowel Kaido als Big Mom zijn bevestigd als speelbare personages. Beiden kunnen wel erg brede proporties aannemen en staan dan ook garant voor grootse gevechten, grootse schade en grootse chaos.

Daarnaast krijgen we ook een trailer voor Basil Hawkins die, laat ons even eerlijk zijn, wel erg klein uitvalt tegenover het grof geschut dat Kaido en Big Mom zijn. Desalniettemin willen we Basil zeker niet uitsluiten, want ook hij kan zijn mannetje staan tegen hopen vijanden!

One Piece: Pirate Warriors 4 komt op 27 maart uit bij ons. De nieuwe trailers kan je hieronder bekijken.

Kaido

Big Mom

Basil Hawkins