De “console war” woedt al hevig sinds het begin der tijden. Fans die behoren tot verschillende partijen vinden het kennelijk nog steeds leuk om modder te gooien naar eenieder die het waagt om voor een ander platform te kiezen om daar plezier te beleven. War… war never changes, en alhoewel wij hier geen console wars willen starten, werd echter wel onlangs onderzoek gedaan naar de loyaliteit van de fans van verschillende merken, waaronder merken van gameconsoles.

In totaal werden 1008 mensen bevraagd om erachter te komen welke merken de hoogste loyaliteitswaarde hadden onder hun consumenten. Bij het onderdeel ‘Gaming’ staat PlayStation duidelijk aan de leiding: 40.7% van de deelnemers gaf namelijk aan dat ze Sony PlayStation vertrouwden. Xbox neemt een nobele tweede plaats in met 31% en Nintendo vervolledigt het podium met 30.4%. Oculus Rift is dan weer het minst vertrouwde merk: slechts 3.3% van de deelnemers gaf aan dat ze loyaal waren aan dit merk.

Bovendien bleek uit de ondervraging dat één op drie deelnemers van plan is om de PS5 aan te schaffen en één op vier eraan denkt de Xbox Series X in huis te halen. Acht procent van de deelnemers opteert dan weer voor het aanschaffen van beide merken.

Alhoewel deze bevraging allesbehalve dé waarheid bevat, het ging hem immers slechts om 1008 deelnemers, is het toch een interessant weetje. Als je geïnteresseerd zou zijn kan je via deze link het volledige onderzoek nalezen, waar nog verschillende andere merken uit andere branches aan bod komen.