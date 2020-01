Games uit de Call of Duty-serie kenden al jarenlang hetzelfde verdienmodel, dat niet bij iedereen in de smaak viel. Met het meest recente deel, Call of Duty: Modern Warfare, gooiden Activision en Infinity Ward het echter over een andere boeg, met als doel om het wat aantrekkelijker te maken voor spelers.

Voorheen werd het verdienmodel vooral gekenmerkt door de omstreden Supply Drops en betaalde DLC-pakketten die ook met een Season Pass konden worden aangeschaft. In Call of Duty: Modern Warfare hebben de Supply Drops plaatsgemaakt voor een Battle Pass en diverse microtransacties zonder gokelement. De DLC die voor de shooter wordt uitgebracht is met ingang van dit nieuwe deel geheel gratis voor iedereen. Dit wordt door velen gezien als een positieve ontwikkeling en ook op financieel gebied lijkt het nieuwe model zijn vruchten af te werpen.

In een nieuw verslag van SuperData wordt namelijk gemeld dat Call of Duty: Modern Warfare in het eerste kwartaal na de release 4% meer aan opbrengsten heeft gegenereerd dan dat Call of Duty: Black Ops 4 vorig jaar in dezelfde periode deed met het oude verdienmodel. In december konden spelers pas voor het eerst in-game content kopen en in die maand alleen bracht de game ruim 78 miljoen dollar op.

Het zijn indrukwekkende cijfers als je bedenkt dat spelers in Call of Duty: Modern Warfare geen duurdere Season Pass en DLC-pakketten kunnen kopen, maar alleen kleinere uitgaven kunnen doen zoals de Battle Pass en overige microtransacties. Vooralsnog lijkt het dus een slimme zet van Activision geweest te zijn om het verdienmodel te herzien.