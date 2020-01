Terwijl Blizzard Entertainment momenteel bezig is met de ontwikkeling van Overwatch 2, wordt het eerste deel nog altijd prima ondersteund. Zo ging vorige week het Lunar New Year Event nog van start in Overwatch en de studio heeft ook weer een nieuwe patch voor de game uitgebracht.

Update 2.82 is een vrij kleine update en deze keer heeft Blizzard vooral verschillende bugs verholpen. Zo kon er ‘rubber banding’ optreden wanneer je karakter snel bewoog, maar dat is nu verleden tijd. Blizzard meldt ook nog dat de wenkbrauwen van Lúcio weer helemaal in orde zijn na deze update, want die konden voorheen loskomen van zijn hoofd wanneer er een bepaalde skin gebruikt werd.

De changelog van update 2.82 voor Overwatch check je hieronder.