Battlefield V bevindt zich momenteel in het vijfde hoofdstuk van de zogeheten Tides of War. Eind deze maand moet dit hoofdstuk, genaamd War in the Pacific, ten einde komen en hoewel het nog niet duidelijk is wanneer het volgende hoofdstuk start, heeft ontwikkelaar DICE nu alvast wel wat meer verteld over wat spelers binnenkort aan updates kunnen verwachten.

Update 6.0 zal de eerstvolgende update voor Battlefield V zijn en hiermee wordt het zesde hoofdstuk geïntroduceerd. Volgens DICE is deze update vooral gericht op nieuwe content. Zo kunnen spelers met update 6.0 onder andere een nieuwe map, nieuwe wapens en meer gadgets verwachten. Volgende week komen we meer over het zesde hoofdstuk te weten, want DICE zal dan een trailer en de eerste details delen.

De studio heeft ook alvast vooruitgekeken naar wat er daarna nog in de pijplijn zit, want update 6.2 staat ook al op de planning. Waar update 6.0 dus hoofdzakelijk op nieuwe content gericht is, bevat de patch die daarna verschijnt vooral de nodige aanpassingen op basis van feedback uit de community.

Een belangrijke aanpassing is dat update 6.2 de time-to-kill weer zal aanpassen. Met update 5.2 voerde DICE veranderingen op dit gebied door, maar dit viel bij veel spelers niet in goede aarde. De aanpassingen die met update 6.2 meekomen, moeten de time-to-kill weer herstellen naar hoe dit eerst het geval was.