DOOM Eternal komt over ongeveer twee maanden uit en behoort daarmee tot de laatste grote releases alvorens we in het najaar de volgende generatie consoles mogen verwachten. Als we nieuwe uitspraken van ontwikkelaar id Software mogen geloven, zou het zomaar kunnen dat de shooter op een gegeven moment ook de overstap naar de next-gen consoles maakt.

Marty Stratton, director bij id Software, werd in een interview met Metro UK gevraagd naar plannen voor de volgende generatie consoles. Stratton gaf aan dat er met DOOM Eternal alles uit de technologie van de huidige consoles wordt gehaald, maar dat hij ook erg enthousiast is over de volgende generatie. Een port van DOOM Eternal voor de PlayStation 5 en Xbox Series X noemde hij vervolgens “logisch”.

“We haven’t talked about it yet but one of the exciting things is we’re at the end of this console cycle, where our team knows this tech really, really well. So it really allowed us to push and get the most out of this hardware. And I’m super excited about what it means for the next hardware. So we haven’t announced anything, but it’s really exciting. They’re doing some really awesome stuff with that hardware so I think it’s logical that we would push onto that and honestly try to be one of the best games on that platform as well.”