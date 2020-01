Jarenlang hebben we niets van de Sly Cooper-reeks vernomen, maar de laatste weken dook de naam van de door Sucker Punch bedachte wasbeer opeens weer meerdere keren op. Ook nu is dat weer het geval.

Twee webshops genaamd Instant Gaming en Press Start hebben namelijk ‘Sly Cooper 5’ in hun assortiment opgenomen. De box-art, die niet officieel is, toont het PlayStation 4-logo en verder staat er vermeld dat de game in 2020 uit zou moeten komen. Verdere details worden niet gegeven.

Het is onduidelijk of dit daadwerkelijk een aanwijzing is dat er een nieuwe Sly Cooper-game onderweg is, dus neem dit gerucht vooralsnog met een flinke korrel zout. Sucker Punch werkt momenteel aan Ghost of Tsushima, dus het lijkt niet aannemelijk dat die studio dit jaar ook een nieuwe Sly Cooper-game uitbrengt. Sanzaru Games, de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de meest recente Sly Cooper-game en The Sly Collection, gaf eind vorig jaar wel aan graag een nieuwe Sly Cooper-game te willen maken.