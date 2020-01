Eerder deze week werd Captain Tsubasa: Rise of New Champions aangekondigd door Bandai Namco. Dit is een voetbalgame die gebaseerd is op de Japanse mangaserie Captain Tsubasa. De aankondiging ging gepaard met een trailer, maar inmiddels is er meer beeldmateriaal verschenen.

Hieronder kun je namelijk de eerste gameplaybeelden van Captain Tsubasa: Rise of New Champions bekijken. De video, die een kwartier duurt, is afkomstig van IGN en toont een volledige wedstrijd. Hierdoor krijg je een goed beeld van wat je van het spel kunt verwachten.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Er is nog geen exacte releasedatum bekend.