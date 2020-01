Fortnite Chapter 2 ging enkele maanden geleden van start en in een korte blogpost heeft Epic Games nu de releasedatum van het tweede seizoen bekendgemaakt. Seizoen 2 van Fortnite Chapter 2 zal om precies te zijn op donderdag 20 februari beginnen.

Dat is wat later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het eerste seizoen zou naar verluidt eerst op 6 februari eindigen, maar gaat nu dus nog twee weken langer door. In die tussentijd kunnen spelers wel nog wat extra’s verwachten. Zo worden er nog nieuwe Overtime Challenges toegevoegd en komt er nog een speciaal in-game event dat twee weken gaat duren. Daarover maakt Epic Games binnenkort meer bekend.

Voordat het tweede seizoen op 20 februari start, zal er begin volgende maand nog een nieuwe update voor Fortnite verschijnen. Deze update 11.50 zal ervoor zorgen dat de game overstapt naar het Chaos physics systeem van de Unreal Engine. Wat spelers hiervan gaan merken in de game is vooralsnog onduidelijk, maar daar zal te zijner tijd ook ongetwijfeld meer informatie over worden vrijgegeven.