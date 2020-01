The Walking Dead: Saints and Sinners is een virtual reality-game die gebaseerd is op de populaire zombiereeks. De game werd vorig jaar aangekondigd en verscheen deze week voor VR-headsets op de pc. Hoewel een versie voor PlayStation VR pas later verschijnt, levert de pc-release nu wel nieuwe beelden op.

Allereerst heeft Skydance Interactive, de studio achter het spel, een nieuwe trailer uitgebracht. Daarnaast heeft IGN een video gepubliceerd waarin twintig minuten aan gameplaybeelden worden getoond. Beide video’s kun je hieronder bekijken.

The Walking Dead: Saints and Sinners moet ergens in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen voor PlayStation VR.

Trailer

Gameplay