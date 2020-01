Eind vorig jaar ging het tweede seizoen van SoulCalibur VI van start. Dit tweede seizoen bracht ook een nieuwe Season Pass met zich mee, die recht geeft op vier DLC-personages. Het eerste karakter uit Season Pass 2 was Hilde, die al een tijdje beschikbaar is.

Nu is het dus wachten op het volgende DLC-personage en dat zal Haohmaru zijn, die je kunt kennen uit de Samurai Shodown-serie. Bandai Namco heeft nu een nieuwe trailer vrijgegeven waarin we Haohmaru in actie zien.

Het is nog niet bekend wanneer Haohmaru precies als DLC-personage voor SoulCalibur VI wordt uitgebracht.