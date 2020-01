Onlangs kregen we het trieste nieuws te horen dat Cyberpunk 2077 is uitgesteld naar 17 september. Een vervelende pil om te slikken voor de fans, maar uiteindelijk kunnen een paar extra maandjes wachten niet zoveel kwaad. Onlangs kwam echter meer nieuws naar buiten, dat ons wist te vertellen dat de reden waarom deze titel werd uitgesteld, eigenlijk de slechte performance op consoles was. Meer bepaald de Xbox One-versie zou voor problemen zorgen. Volgens de ontwikkelaar zelf is dit nieuws echter vals.

Cory Barlog, de regisseur van de laatste God of War-game, reageerde initieel op het nieuws dat Cyberpunk 2077 werd uitgesteld met de volgende tweet:

“ELKE game loopt slecht totdat je de game hebt geoptimaliseerd voor de betreffende hardware in de laatste periode voor de game goud gaat.”

Als reactie op Barlog gaf ontwikkelaar Benzenzimmern op de CDPR fora op zijn beurt de volgende reactie:

“Cory Barlog slaat de nagel op de kop. Uiteraard zijn we aan het optimaliseren voor de Xbox One, de PlayStation en voor de pc, want dat is wat je doet in de laatste stukjes van het ontwikkelen van een game. Terwijl de game wordt gemaakt zijn verschillende zaken niet geoptimaliseerd, aangezien ze allemaal los staan, veranderen en nog niet zijn afgewerkt. Dus simpele antwoorden zoals “Ze hebben de game uitgesteld door X” zijn misschien een goed gerucht, maar ze bezitten niet veel waarheid. Er zijn altijd verschillende redenen. Waaronder, en ik kan voor mezelf spreken, simpelweg bugs oplossen zodat de game zo gepolijst als mogelijk is. Geen verborgen plannen, gewoon werken zodat een game beter wordt.”

Er zou dus geen achterliggende reden voor het uitstel zijn, behalve gewoon het feit dat het team zoveel mogelijk bugs wil wegwerken zodat we op elk platform een deftige game krijgen. Cyberpunk 2077 is dus, hopelijk bugvrij, verkrijgbaar vanaf 17 september 2020.