De Japanse releasedatum voor Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers komt met rasse schreden dichterbij en dat vraagt voor hopen trailers en gameplayvideo’s om iedereen warm te maken voor dit vervolg op het succesvolle Persona 5. Ook ditmaal is opnieuw nieuwe gameplay vrijgegeven, zo’n 40 minuten zelfs. In deze vrij lange gameplaysessie krijgen we wel enkele leuke nieuwe omgevingen in Persona 5 Scramble te zien, want waar Persona 5 zich vooral in Tokio afspeelde (met een kort intermezzo in Hawaii) zullen in Persona 5 Scramble nog meer locaties in Japan de revue passeren.

In de gameplay hieronder kunnen we allereerst specifiek Okinawa bewonderen, dus verwacht je maar aan veel tropische stranden. Daarnaast krijgen we ook Sapporo Jail te zien, een locatie die er toch ietsjes minder gezellig uitziet dan de stranden van Okinawa. Er komt ook wat combat aan te pas, we zien zelfs wat gevechten met vijanden op een hoge moeilijkheidsgraad. Bekijk gerust de volledige video hieronder, maar vergeet niet de vertaalde ondertiteling aan te zetten want uiteraard wordt er enkel Japans gesproken.

Atlus moet nog steeds dringend werk maken van een Westerse release, maar de Japanse releasedatum voor Persona 5 Scramble ligt alvast op 20 februari. De nieuwe gameplay kunnen we allemaal hieronder bekijken. Het Persona-gedeelte begint na ongeveer een uurtje in de video.