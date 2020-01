De naam Star Wars roept de laatste tijd eerder tegenstrijdige gevoelens op. De nieuwste trilogie doet stof opwaaien op internetfora, waar fans het maar niet eens raken over hun waardeoordelen. En ook op vlak van videogames zijn het eerder wisselvallige resultaten die op ons afkomen. Jedi: Fallen Order? Een succes. Star Wars: Battlefront II? Niet bepaald. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat sommige fans nostalgisch terugblikken op andere, betere tijden. De Knights of the Old Republic games – Star Wars titels waar nota bene BioWare zijn strepen mee verdiende – liggen nog heuglijk in het geheugen van veel gamers en Star Wars producer Kathleen Kennedy gaf onlangs zelf nog aan dat ook binnen Disney de naam van de RPG nog regelmatig over de tong gaat.

Erg verbazingwekkend is het dus niet dat het meest recente, sappige brokje nieuws dat van de geruchtenmolen rolt een eventuele remake of ‘reimagining’ van Star Wars: Knights of the Old Republic betreft. De website Cinelinx – die eerder al betrouwbaar bleek op vlak van Star Wars gerelateerde geruchten – rapporteert namelijk dat maar liefst twee verschillende bronnen het bestaan van de remake bevestigen.

Wij houden alvast onze vingers gekruist.