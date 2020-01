Bandai Namco gaat een gratis update voor Tekken 7 uitbrengen die de “My Replay & Tips” optie zal toevoegen. Deze optie analyseert je matches naderhand op basis van je replay footage. Je krijgt vervolgens van de AI de nodige tips over hoe jij je skills en matches kunt verbeteren. Deze bijzondere feature hebben we nog niet eerder gezien en is vooral handig voor diegene die zijn Tekken 7 match serieus neemt.

Voor de esports lijkt dit ook een goede toevoeging, al is het nog de vraag of de professionele spelers ook daadwerkelijk wat gaan hebben aan deze feature. Veel van hen beseffen hun fouten immers maar al te goed, omdat ze de game door en door kennen. Mocht je correcte moves uitvoeren die cruciaal waren op bepaalde momenten, dan meldt deze nieuwe functie dat ook.

De update is beschikbaar vanaf dinsdag 28 januari.