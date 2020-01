Na de release van Shadow of the Colossus is Bluepoint Games direct met een nieuw project aan de slag gegaan. Dit is een project voor de PlayStation 5 en hoewel het nog altijd niet bekend is waar ze precies aan werken, is de ontwikkelaar wel met enige regelmaat aan het teasen.

Ook nu weer, nu ze op de bedrijfswebsite hebben neergezet te werken aan een titel die de ambitie heeft om de visuele benchmark van de volgende generatie te definiëren. Daarnaast is het hun grootste project ooit, zo staat op de website en de president van de studio, Marco Thrush, gaf aan dat hetgeen waar ze aan werken ze het meest trots ooit maakt.