ARK: Survival Evolved krijgt binnenkort weer nieuwe content en dat in de vorm van ARK: Genesis, dat bestaat uit twee contentdrops. Studio Wildcard heeft nu bekendgemaakt dat het eerste deel van de uitbreiding op 25 februari aanstaande zal verschijnen.

Deze uitbreiding bevat nieuwe biomen, vijanden, gevaren in de omgeving, gear, objecten om te craften, wezens en een gameplaymechaniek gebaseerd op de missies. Om je alvast een indruk te geven kan je hieronder de trailer bekijken.

Het tweede deel van Genesis verschijnt later dit jaar, een datum is op dit moment nog niet bekend. De prijs van de twee uitbreidingen is gezamenlijk €34,99.