Met de komst van nieuwe consoles eind dit jaar draait de geruchtenmolen op volle toeren. Enerzijds wat betreft de next-gen consoles, anderzijds wat betreft de next-gen games. Nu hebben we weer een nieuw gerucht via een insider en dat klinkt best interessant. Zo zou Sony werken aan een nieuw IP in het horrorgenre.

Sony heeft zich in de afgelopen jaren niet heel erg met dit genre bezig gehouden, want de enige noemenswaardige titel in het genre was Until Dawn. In een ver verleden hadden ze echter ook de Forbidden Siren reeks, wat een nogal creepy aangelegenheid was en de rest van de horrorgames die zijn verschenen voor PlayStation platformen waren vooral third-party games.

Emry Kaya, industrie insider, tweet voornamelijk informatie over Batman, maar hij heeft gehoord dat Sony met een nieuwe horror IP bezig zou zijn. Verdere details heeft hij helaas niet, maar als we wat verder kijken zou de ideale kandidaat voor de ontwikkeling SIE Japan zijn. Daar werkt Keiichiro Toyama en hij is verantwoordelijk voor Gravity Rush, maar tevens werkte hij vroeger aan de Silent Hill games én hij heeft Forbidden Siren gemaakt.

Of het klopt valt te betwisten, neem het dus vooralsnog met een korrel zout.