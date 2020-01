Morgen gaat de gesloten beta van Disintegration van start en die is speelbaar van 17:00 uur tot woensdagochtend 08:59 uur. Nadien volgt overmorgen in dezelfde tijdspanne de tweede ronde van de gesloten beta en als jij hieraan mee wilt doen, dan hebben we een key voor je.

In samenwerking met Private Division mogen we 100 keys voor deze beta weggeven en het enige wat je moet doen is hieronder je e-mailadres invullen en dan krijg je automatisch een code toegestuurd. Het gaat op wie het eerst komt, eerst maalt basis, dus op = op.