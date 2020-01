Resident Evil heeft een remake gekregen en vorig jaar verscheen de remake van het tweede deel. Over een paar maanden kunnen we aan de slag met het derde deel en daarmee heeft Capcom een gedeelte van de franchise van een nieuwe lik verf voorzien. Of er nog meer in de pijplijn zit is niet bekend, volgens een insider niet omdat Capcom zich op het achtste deel wil gaan richten.

Liefhebbers van de franchise zitten echter niet stil en een geliefde titel is Resident Evil Code: Veronica X. Die zou ook wel een remake behandeling mogen krijgen, maar of dat er ooit van komt is afwachten. In de tussentijd hebben wat creatieve gamers promotioneel materiaal voor de game gemaakt en het resultaat is indrukwekkend.

Het onderstaande is volledig fictief, maar als je niet beter zou weten zou je denken dat Capcom dit zelf naar buiten heeft gebracht. Nu het materiaal er is, is het enkel nog aan Capcom om er ook echt werk van te maken. Niet?