Jaarlijks organiseert de Game Developers Conference een enquête onder ontwikkelaars en zo ook vorig jaar waarvan nu de resultaten zijn gepubliceerd. De laatste keer deden er 4000 ontwikkelaars mee aan de enquête en daar zijn wat interessante details uit naar voren gekomen. Zo blijkt dat veel ontwikkelaars geïnteresseerd zijn in ontwikkelen voor de PlayStation 5.

Maar liefst 50% van de ondervraagden heeft interesse in ontwikkelen voor next-gen consoles of de Nintendo Switch. Van die 50% gaf 38% de voorkeur aan ontwikkelen voor de PlayStation 5, 37% koos voor de Nintendo Switch en de resterende 25% geeft de voorkeur aan de Xbox Series X. Enige nuance hierbij is dat de enquête gehouden werd voor de onthulling van de console in december, dus de verhoudingen kunnen nu ietsje anders liggen.

Dat neemt niet weg dat het opvallend is dat de PlayStation onder ontwikkelaars populairder is dan de Xbox. Waar dat aan ligt is niet duidelijk geworden uit het onderzoek, desalniettemin schetst dit natuurlijk wel een positief beeld voor gamers die straks een PlayStation 5 gaan halen.