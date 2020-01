In februari vorig jaar verscheen Metro: Exodus en in augustus 2019 verscheen de eerste uitbreiding voor de game. Het was al bekend dat er ook een tweede uitbreiding zou volgen en 4A Games heeft nu laten weten wanneer deze zal verschijnen, namelijk op 11 februari aanstaande.

De tweede en tevens laatste uitbreiding voor Metro: Exodus is ‘Sam’s Story’ en dit verhaal draait om Sam, Amerikaan en één van de leden van het team van Artyom. Hij besluit om na de gebeurtenissen in Metro: Exodus huiswaarts te trekken, maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De officiële omschrijving van Sam’s Story is als volgt:

Sam has long dreamed of returning to his homeland, and maybe finding his family alive. The prospect seemed impossible in the darkened tunnels of the Metro, but when the Spartans discovered that Moscow was not the only city left alive after the war, holding out hope didn’t feel so foolish anymore.

Sam makes his way away from the Aurora in search of a way back to the USA, arriving at the remains of Vladivostok’s tsunami ravaged harbours, ruined industrial buildings, and crumbling residential districts. To complete his journey, Sam will discover that he needs every tactic he has learned so far to survive, as his surroundings prove to be far trickier than expected.