Het gebeurt vaak genoeg dat er een interview wordt afgenomen met één van de ontwikkelaars van een nieuwe game. Een vraaggesprek van BBC News met de regisseur van Watch Dogs: Legion is echter de boeken ingegaan als de eerste in zijn vorm. Dit heeft zich namelijk volledig in-game afgespeeld.

Marc Cieslak, een journalist van BBC News, is digitaal gescand in de game, alsmede Clint Hocking van Ubisoft en zo heeft het interview plaats kunnen vinden in de wereld van Watch Dogs: Legion. Het eindresultaat is via Twitter de wereld ingestuurd.