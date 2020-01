Begin deze maand dook kortstondig het gerucht al op, maar de kogel is dan nu echt door de kerk: Patapon 2 Remastered komt eraan. Dit maakt PlayStation bekend via een post op het Europese PlayStation blog. De game is – zoals de titel al doet vermoeden – een opgepoetste versie van de PSP-game Patapon 2, die in 2008 verscheen.

Patapon 2 Remastered is een ritmische platform/strategie game, waarin je de leiding hebt over een stam titulaire Patapon. Door op het juiste ritme knoppen in te drukken, leid je de kleine figuurtjes door de verschillende levels waarin je bijvoorbeeld moet jagen of omgevingen moet verkennen. Ditmaal is de game dus volledig in 4K te spelen.

Beelden zeggen natuurlijk meer dan woorden, daarom kun je hieronder ook de aankondigingstrailer bekijken. Patapon 2 Remastered verschijnt 30 januari aanstaande voor de PlayStation 4.