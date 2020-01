Op 13 maart zal NioH 2 verschijnen nadat het eerste deel een succes is gebleken. De game verkoopt anno 2020 nog steeds, wat wel uit de verkoopcijfers blijkt. Koei Tecmo heeft laten weten dat de game in zijn totaliteit nu bijna 3 miljoen keer verscheept is.

De teller van verscheepte exemplaren stond in september 2019 op 2,75 miljoen en dat staat nu op 2,95 miljoen. Dat betekent dus dat NioH bijna drie jaar na de lancering nog steeds regelmatig wordt aangeschaft door gamers. Dat maakt dat een vervolg dus meer dan welkom is.