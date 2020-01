Microtransacties zijn een controversieel onderwerp onder gamers en we lezen in de opmerkingen nog wel eens terug dat men ze liever kwijt dan rijk is. De aankomende game DOOM Eternal gaat daarin mee, want creative director Hugo Martin heeft middels een bericht op Facebook aangegeven dat de shooter geen microtransacties zal bevatten.

Hij geeft hiervoor als reden dat DOOM Eternal een full-priced titel is en geen free-to-play of mobiele game. Daarom bevat de game ook een volledige ervaring, zonder een winkel waar je bijvoorbeeld extra wapens kunt kopen. En als je een tof wapen wilt hebben, dan zal je hem ook moeten verdienen door de game te spelen, aldus de regisseur:

“Eternal is a $60 game, not a free-to-play game or a mobile game – we are giving you a complete experience with no store just like you’d expect. So if you want to have a fancy-looking weapon, you’ve got to earn it. Unlocking skins with XP is a part of the experience if you care about that stuff, or you can completely ignore it.”