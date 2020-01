Over een korte twee maandjes kunnen we dan eindelijk met DOOM Eternal aan de slag. Onlangs hebben we nog een hands-on sessie gehad met de bloederige shooter, waar we uiteindelijk heel optimistisch uitkwamen. Een game van dit formaat draait natuurlijk voor een groot deel om de demonische vijanden en het lijkt erop dat id Software op dit gebied hun stinkende best heeft gedaan.

In een korte documentaire van YouTube-kanaal Noclip vertelt creative director Hugo Martin over het ontwerp van de nieuwe én klassieke demonen die we in DOOM Eternal gaan zien. De video duurt zo’n 18 minuten en is zeker een kijkje waard als je nieuwsgierig bent naar het harde werk van de visuele ontwerpers.