Vorige week lieten we weten dat Forge mogelijk het nieuwe personage zou zijn dat het rooster van Apex Legends zou gaan aanvullen, maar dat is nu op losse schroeven komen te staan. Respawn Entertainment heeft een video uitgebracht waarin Forge langskomt voor een interview in een tv-show, maar dat loopt iets anders af dan verwacht.

Revenant, een personage dat we al eerder gezien hebben, besluit om het interview wreed te verstoren met als gevolg een dode Forge. Kort na de release van deze video heeft Respawn via Twitter een verklaring doen uitgaan wat de huidige status van Forge doet bevestigen. Met deze gebeurtenis is logischerwijs de indruk ontstaan dat Revenant nu met ingang van seizoen vier als nieuw speelbaar personage naar de game komt.

Het vierde seizoen van Apex Legends gaat op 4 februari van start.