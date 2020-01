Dreams zal over een paar weken officieel verschijnen en daarmee is de game van Media Molecule dan eindelijk voor iedereen in volledigheid verkrijgbaar. De ontwikkelaar heeft bijzonder lang aan deze game gewerkt, wat begrijpelijk is als je ziet wat er allemaal mogelijk mee is.

Na de release is het echter niet klaar, want dat markeert eigenlijk pas het begin. Dreams is een game die omschreven kan worden als project van 10 jaar, zo heeft Shuhei Yoshida aangegeven en dan doelt hij niet op de ontwikkeling van de game, maar op de periode na de release.

Dat betekent dus langdurige ondersteuning en met de creaties van spelers mogen we de komende jaren een hoop moois verwachten. Met de release van de PlayStation 5 eind dit jaar kan het zodoende ook niet anders dan dat Dreams naar de PlayStation 5 komt. Dit kan via backwards compatibility uiteraard, maar wij achten de kans op een heruitgave specifiek voor de PlayStation 5 op een later tijdstip groter.

“You have seen these amazing creations in today’s awards, but this is just the start. I’ve been saying that Dreams is gonna be a ten year project. Not ten years in development! But ten years after the launch.

I cannot wait to see how this platform develops, and how this tool will enable the future creators of video games that everybody will enjoy.”