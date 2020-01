De onthulling van de PlayStation 5 is dichtbij en langzamerhand gebeurt er steeds meer omtrent de nieuwe console. Toch is het allemaal maar met mondjesmaat en is het echte wachten natuurlijk op de grote onthulling tijdens een PlayStation Meeting. Sony is dan ook alvast druk bezig met de voorbereidingen, want in Zwitserland is er een handelsmerk aanvraag opgedoken vandaag. Deze aanvraag legt de naam ‘PS5’ vast en de registratie is afkomstig van Sony Interactive Entertainment Inc.

Het IGE IPI (Swiss Federal Institute of Intellectual Property) vereist dat je handelsnamen vastlegt alvorens eventuele promotie van start gaat, dus het is logisch dat Sony dit nu dan ook gedaan heeft. Het is natuurlijk niet veel, maar momenteel is elke scheet die Sony laat omtrent de PS5 eentje om aan te snuffelen.

Meer specifieke details die gaan over de PS5 en de onthulling ervan hebben we vooralsnog niet, het blijft dus nog even afwachten…