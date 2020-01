Het volledige roster van My Hero One’s Justice 2 is nog niet bekend, maar stukje bij beetje laat Bandai Namco weten welke personages er allemaal speelbaar zijn in de game. Nu is er een trailer vrijgegeven die wederom een aantal nieuwe vechters laat zien.

De nieuwe personages die speelbaar zullen zijn in het tweede deel zijn Mina Ashido en Minoru Mineta. Buiten deze twee komen er ook een aantal andere vechters voorbij die al eerder zijn aangekondigd, waaronder “Full Cowling 100%” Izuku Midoriya.

De nieuwe trailer van My Hero One’s Justice 2 kan je hieronder bekijken.