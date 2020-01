Sinds gisteren is Journey to the Savage Planet te vinden in de PlayStation Store. En om de lancering van de game te vieren is er een trailer vrijgegeven en die kan je onder dit bericht checken.

ln Journey to the Savage Planet – wat een first-person adventure/exploration titel is – kom je terecht op een buitenaardse planeet. Als lid van de ‘Kindred Aerospace’ is het de bedoeling om deze planeet te onderzoeken en eventuele gevaren de kop in te drukken.

Wij zijn nog druk bezig met de game, maar de review kan je binnenkort verwachten.