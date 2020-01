DICE heeft wat meer details vrijgegeven over het nieuwe hoofdstuk van Battlefield V’s post-launch roadmap. In ‘Chapter 6: Into the Jungle’ zal je de jungle van de gloednieuwe Solomon Islands map betreden. Daarbij kun je natuurlijk een aantal nieuwe wapens verwachten, zoals de M1A1 bazooka en de Type 11 MG voor de support klasse.

Om je meer te vertellen heeft de Zweedse studio nog een nieuwe trailer vrijgegeven, die ons laat zien wat we zoal van Into the Jungle mogen verwachten. De beelden staan hieronder voor je klaar. Vanaf 6 februari zal DICE de update voor Chapter 6 gaan uitrollen.