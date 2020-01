Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat Dying Light uitkwam voor verschillende platformen. Ben je nog steeds in het bezit van een exemplaar of ben je van plan de game aan te schaffen, dan heeft Techland een leuke verrassing voor je om het aankomende jubileum te vieren.

Iedereen die Dying Light bezit en voor welk platform dan ook, kan geheel gratis de PvPvE Battle Royale-game Dying Light: Bad Blood downloaden. Het enige nadeel van deze actie is dat deze titel alleen verkrijgbaar is voor de pc.

Om Dying Light: Bad Blood gratis te kunnen downloaden moet je naar deze website gaan en een account maken dat gelinkt is aan je platform account waarop je Dying Light bezit. Als je dit hebt gedaan zal je een banner zien waarmee je de gratis game kunt binnenhalen.

Deze actie heeft geen sluitingsdatum, dus ook toekomstige kopers van het spel zullen hier gebruik van kunnen maken.