Zombie Army 4: Dead War ligt vanaf volgende week in de winkelrekken, maar dat weerhoudt ontwikkelaar Rebellion er niet van om alvast de post-launch plannen te onthullen. Je kunt namelijk door middel van een Season Pass genieten van de content die zal verschijnen in Season One.

Hier zal onder andere een nieuwe mini-campagne bij inbegrepen zitten, alsook nieuwe personages. Je kunt hieronder lezen wat je nog meer krijgt bij de seizoenspas.

Season One pass

Drie nieuwe campagne missies

Vier personage pakketten

Negen wapenbundels met wapens, charms, skins en meer

Vijf wapenskin bundels

Vier outfit bundels voor je personages met outfits en hoeden

Ten slotte heeft Rebellion nog een trailer vrijgegeven, die ons al een eerste voorproefje geeft op Season One. De volledige game is vanaf 4 februari verkrijgbaar en verschijnt voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.