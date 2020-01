Nu de volgende generatie consoles er aan zit te komen worden er verschillende onderzoeken gedaan. Nu is er een nieuw onderzoek gepubliceerd over wat de voorkeur van Europese gamers geniet met betrekking tot de consoles die komen gaan. Uit dat onderzoek blijkt dat 68% van de gamers betere graphics en snellere laadtijden ziet als cruciale aspecten.

Aan het onderzoek, uitgevoerd door de ISFE en Ipsos MORI GameTrack, deden 8.000 mensen mee in de leeftijd van 11 tot 64 jaar en dat in de landen Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Als het puur over console gaming gaat, dan verwacht 78% van de respondenten betere graphics en 71% snellere laadtijden. Graphics op een resolutie van 8K geniet minder voorkeur, daarvoor opteert 49% van de respondenten.

Dat laatste is interessant, gezien graphics voor next-gen consoles door diezelfde groep mensen aangemerkt wordt als erg belangrijk. Wellicht heeft het te maken met dat veel mensen nog een Full-HD en/of 4K tv hebben en voor 8K een dure stap moeten nemen. Andere zaken waar ook de nodige vraag naar is zijn motion controls, backwards compatibility en de optie om games fysiek af te spelen.

Zo heeft 57% van de respondenten wel interesse in motion controls. Voor 59% is backwards compatibility belangrijk en 58% wil de optie behouden om fysieke discs in de console te kunnen schuiven of anders andere vormen van fysieke media. Verder is 51% geïnteresseerd in streaming en 52% in non-gaming applicaties. 43% van de consolegamers ziet virtual reality als belangrijk voor de volgende generatie daar waar 37% geldt voor alle 8.000 respondenten.

