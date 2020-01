Het is nog niet bekend wat Sony Bend’s volgende project precies is, maar ze hebben ondertussen flink aan hun vorige game – Days Gone – zitten sleutelen. De Amerikaanse studio heeft namelijk nog maar eens een update beschikbaar gesteld, die de game naar versie 1.61 tilt.

Naast een aantal algemene verbeteringen, heeft Sony Bend ook gewerkt aan de uiteindelijke grootte van de game op je harde schijf. De update zelf weegt ongeveer 30GB en is daarmee niet mals, maar gebruikers melden dat de game na de update gekrompen is naar een meer acceptabele 38GB in totaal.

Voor spelers die de game dus nog moeten uitspelen of zelfs nog moeten beginnen; met deze update krijg je dus wat opslagruimte terug.