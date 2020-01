Eén van de vele mooie dingen aan videogames is dat ze mensen van over heel de wereld kunnen samenbrengen. Dat moet ook Bandai Namco gedacht hebben, want hun opkomende musou game One Piece: Pirate Warriors 4 krijgt online coöp ondersteuning tot vier spelers, wat een primeur is voor deze gamereeks. Dit werd onthuld in een nieuwe trailer die, voor de verandering, eens geen specifieke personage-trailer is of een tv-spot die een bepaalde arc onthult.

De trailer zelf toont ons vier spelers die wel erg enthousiast met hun controllers bewegen en erg intensieve gezichtsuitdrukkingen vertonen. Terwijl krijgen we ook wat nieuwe gameplay te zien die het coöp element van de game wat meer in de bloemetjes zet.

Roep je vrienden maar alvast samen op 27 maart, want dan is One Piece: Pirate Warriors 4 verkrijgbaar in de winkels. Check de nieuwe trailer hieronder.