De Resident Evil 3 Remake is nog niet eens uit, maar toch wordt er al druk gespeculeerd en geroddeld over de volgende titel in deze langlopende Japanse horrorreeks. En alhoewel Resident Evil 8 nog ver in de toekomst ligt, zou er toch informatie gedeeld zijn met Biohazard Declassified die wat meer info geeft over deze toekomstige titel.

Allereerst zal Resident Evil 8 het verhaal van Resident Evil VII enigszins voortzetten, of toch althans op vlak van de protagonist. Ethan Winters is namelijk back for more, maar deze keer zou hij het tegen zombies en weerwolf-achtige creaturen moeten opnemen, in tegenstelling tot de Moulded die Resident Evil VII zo angstaanjagend maakten. Ook veteraan Chris Redfield zou op één of andere manier opnieuw van de partij zijn.

Het spel start in een klein dorpje, maar zal je uiteindelijk naar een kasteel brengen in een besneeuwde en bergachtige omgeving, die aan Europese gebergtes doet denken. De antagonist van dienst is bovendien een mysterieus vrouwelijk personage, die de speler voortdurend achtervolgt en die kennelijk niet door normale kogels gedood zou kunnen worden.

Je kan het misschien wel uit de definitie van “een gerucht” afleiden, maar niets van wat hier gezegd werd is momenteel officieel bevestigd. Neem dus zeker je portie zout erbij die traditioneel met geruchten gepaard gaat. De geruchten worden in de onderstaande video nog eens op een rijtje voor je gezet.