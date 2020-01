Games op het witte doek zijn misschien niet altijd een goed plan, maar we blijven positief dat hier ooit verandering in komt. The Witcher op Netflix bewees immers onlangs dat games in een Netflix-serie format wel degelijk kunnen werken, waardoor GamesIndustry een recente tweet lanceerde waarin werd gevraagd welke game zoal nog meer een Netflix-serie zou moeten krijgen. De tweet kreeg een reactie van niet zomaar de minste:

Cory Barlog, de regisseur van de meest recente God of War game himself, reageert zoals je kan zien dat hij een God of War-serie wel ziet zitten. Daarna reageerde hij nog met het volgende:

“This is not a hint or anything. I just believe that games would make great TV shows because you spend so much time with the characters in fantastic worlds.

Games, like TV, are like relationships with the characters, where movies are more like a date.

Both can be great.”