Rockstar maakte onlangs bekend dat de Diamond Casino Heist alle records heeft verbroken in augustus met GTA Online. Gekeken naar de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse gemiddelde van actieve spelers hebben ze nog nooit zulke hoge cijfers gezien . Het vorige record werd gevestigd tijdens de release van de Diamond Casino en Resort, je kunt dus wel stellen dat deze toevoeging GTA Online naar een nog hoger niveau heeft gebracht.

December 2019 was dan ook de grootste maand ooit als het gaat om het aantal spelers in GTA Online en ook Red Dead Online zag een piek. Na de Moonshiners update steeg Red Dead Online enorm en in januari ging het zelfs nog beter met Red Dead Online. De wereld van Red Dead Online zal blijven groeien in 2020 met verdere uitbreiding van de Frontier Pursuits met nieuwe rollen, missies en meer significante updates.

Voor GTA Online geldt min of meer hetzelfde, Rockstar belooft dat GTA Online een open-wheel racing series gaat krijgen, nieuwe vehicle-types en meer grote updates dit jaar gecombineerd met een aantal ‘verrassingen’. Nu hopen we dat die verrassing eerder wat te maken heeft met de aankondiging van GTA VI, wishful thinking zullen we maar zeggen.

Om deze mijlpalen te vieren zijn er een aantal bonussen, in GTA Online kan dit oplopen tot wel GTA$2,000,000, het enige wat je moet doen is inloggen tussen 30 januari en 5 februari en vervolgens nog een keer tussen 6 en 12 februari. In Red Dead Online geldt hetzelfde, maar krijg je een heel pakket aan ammo en nog een hunter’s kit. Alle bonussen check je hieronder.

GTA Online will feature bonus cash of up to GTA$2,000,000. Starting on January 30, you can earn GTA$1,000,000 just by playing before February 5. You will also earn another GTA$1,000,000 by playing between February 6 and February 12.