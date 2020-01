Bandai Namco heeft een launch trailer vrijgegeven voor Code Veins eerste grote downloadbare content genaamd ‘Hellfire Knight’. De update is vanaf nu beschikbaar voor de PS4, Xbox One en pc en om dit te vieren is er ook een launch trailer verschenen , die check je hieronder.

De uitbreiding brengt nieuwe wapens, Blood Veils, Blood Codes, alternatieve kostuums voor partners en zelfs nieuwe gebieden met zich mee. Heb je de Code Vein Deluxe Edition in bezit? Dan krijg je deze downloadbare content gratis, omdat je in het bezit bent van een Season Pass.

Je kunt de DLC hier aanschaffen en/of downloaden uit de PlayStation Store.