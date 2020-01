Volgende week dinsdag zal de PlayStation Plus Instant Game Collection weer van een update voorzien worden en dat betekent nieuwe games. In januari konden we Uncharted: The Nathan Drake Collection en Goat Simulator geheel kosteloos downloaden en spelen, wat een prima begin van 2020 was.

In februari mogen we niet twee, maar zelfs drie games verwachten en eigenlijk zijn het er nog meer. Zo staan BioShock: The Collection (drie games), The Sims 4 én Firewall: Zero Hour op het programma. Die laatste is een game voor PlayStation VR, dus na een lange tijd van gebrek aan VR-games in PlayStation Plus keert dat weer terug.

Weet dat je tot aanstaande dinsdag rond het middaguur hebt om de huidige gratis games te downloaden.

BioShock The Collection

The Sims 4

Firewall: Zero Hour