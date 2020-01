Eind volgende maand kan je zelf je eigen ziekenhuis gaan runnen in Two Point Hospital. Weet je nog niet of de game iets voor jou is, dan heeft de ontwikkelaar wellicht een oplossing voor je. Zij hebben een video online gezet, waarin ze vertellen wat je allemaal kunt verwachten van de game.

Het belangrijkste doel van een ziekenhuis is natuurlijk zo goed mogelijke zorg bieden, maar om dat voor elkaar te krijgen moet je met veel dingen rekening houden. Zo moet er genoeg geld binnenkomen om uit te kunnen breiden en nieuwe machines te kopen, maar er moeten ook genoeg wachtruimtes zijn voor patiënten.

Je zal dus op veel dingen moeten letten als je Two Point Hospital gaat spelen, maar lead designer Ben Huskins en senior UI/UX artist Lauren Woodroffe laten je in de onderstaande video alvast zien waar je op moet letten.