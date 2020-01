Ontwikkelaar Red Thread Games heeft alweer ruim zes jaar geleden Draugen aangekondigd, dit was toentertijd een gloednieuw IP dat omschreven werd als een “first-person survival horror adventure” titel. In mei 2019 is de game uiteindelijk nog voor de pc verschenen, maar rondom de console versies bleef het akelig stil.

Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel, want Red Thread Games heeft aangekondigd dat we vanaf 21 februari alsnog met Draugen aan de slag kunnen. Om je een indruk te geven van het zelfbenoemde ‘Fjord Noir’ mysterie is er tevens een trailer vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.

In Draugen stap je in de schoenen van Edward Charles Harden. Het jaar is 1923 en je bent naar Noorwegen afgereisd om je vermiste zus te vinden. Samen met je pupil Lissie ontdek je de kusten en landschappen van Noorwegen, waar tevens een duister mysterie op je staat te wachten.