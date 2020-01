Bandai Namco staat er om bekend dat zij in aanloop naar een nieuwe vechttitel via video’s laten weten welke personages er zoal speelbaar zijn. Met One Punch Man: A Hero Nobody Knows is dat niet anders en daarom is er nu weer een nieuwe trailer vrijgegeven, die drie vechters introduceert.

Een van de personages die in de nieuwe trailer wordt voorgesteld is ‘Child Emperor’, een 10-jarige jongen die zijn vijanden constant analyseert. De andere twee zijn ‘Spring Mustachio’ en ‘Sweet Mask’. De eerstgenoemde is een acteur, zanger en model en verschrikkelijk sterk. Sweet Mask behoort tot een hogere klasse, maar weigert de promotie, zodat hij iedereen kan afstoppen die wel een klasse hoger wil komen.

De nieuwe trailer van One Punch Man: A Hero Nobody Knows kan je hieronder checken.