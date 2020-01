In 2007 overleed Colin McRae in een tragisch helikopterongeluk, de rally-legende leende daarvoor al jaren zijn naam aan talloze rally games, waarvan Colin McRae Rally uit 2013 de laatste was. Ontwikkelaar Codemasters is de Schotse coureur echter nog niet vergeten, want er komt voor DiRT Rally 2.0 een nieuw pakket aan, die geheel in het teken staat van Colin McRae. Dit heeft de Britse studio laten weten op hun website.

In het pakket – wat niks kost mits je de Deluxe Edition of het laatste seizoenspakket hebt aangeschaft – zitten onder andere de nieuwe locaties Perth en Kinross, die goed zijn voor 12 routes. Natuurlijk mogen de iconische Subaru Impreza S4 Rally en Subaru Legacy RS niet ontbreken én zijn er veertig scenario’s, waarin je de carrière van Colin McRae stap voor stap volgt.

Ten slotte was Codemasters nog zo tof om ook een trailer in elkaar te knutselen, die hieronder voor je klaarstaat. Het Colin McRae: Flat out pakket is vanaf 24 maart beschikbaar.