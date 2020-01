The Division 2 heeft al twee episodische uitbreidingen ontvangen en er staat nog een derde op het programma. Gezien de release van die episode nu snel dichterbij komt met februari voor de deur, is Ubisoft de game wat meer in de kijker aan het plaatsen. Dit doen ze vandaag door middel van een nieuwe trailer, die het verhaal van episode 3 moet uitlichten.

In The Division 2 wordt het Amerika van vandaag de dag geteisterd door een virus en er schijnt een wetenschapper te zijn die mogelijk in staat is om een geneesmiddel te ontwikkelen. Uiteraard laat die zich niet zomaar zien, omdat de Black Tusk hem op Coney Island in een Stronghold gevangen houdt.

Het is aan de spelers om een aanval te lanceren op deze Stronghold om de wetenschapper te bevrijden. Om daar enigszins een indruk van te krijgen kan je de onderstaande trailer bekijken die in ieder geval alvast de toon zet.